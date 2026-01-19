Форма поиска по сайту

19 января, 08:47

Экономика
Финансист Глушкова: деньги попадут на депозит при несвоевременном снятии их со вклада

Россиян предупредили о рисках при несвоевременном снятии денег со вклада

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Банк может перевести деньги на счет до востребования или автоматически продлить договор при несвоевременном снятии их со вклада. Об этом сообщила агентству "Прайм" председатель комитета по финансовой грамотности населения МГО "ОПОРА РОССИИ", финансовый советник Ирина Глушкова.

"В связи с досрочным расторжением договора вклада банк пересчитает проценты по ставке до востребования. Обычно это менее 1% годовых. Таким образом, вам вернут ваши деньги с минимальным процентным доходом", – сказала она.

Финансист пояснила, что при переводе средств на счет до востребования вкладчик лишается почти всего процентного дохода. Также из-за автоматической пролонгации может быть оформлен новый срок на менее выгодных условиях. При этом, если клиент захочет забрать средства после автопродления, договор необходимо будет расторгать досрочно.

По словам эксперта, при досрочном закрытии вклада банк пересчитает доход по минимальной ставке. В качестве примера собеседница агентства привела вклад в размере 500 тысяч рублей под 10% годовых на 1 год. При его закрытии через полгода вместо свыше 24 тысяч рублей процентов клиенту выдадут около 2,5 тысячи рублей. При этом в некоторых случаях банк может удержать выплаченные проценты и пересчитать их по ставке до востребования.

Кроме того, как указала Глушкова, досрочное расторжение договора способно негативно повлиять на банковскую репутацию вкладчика, из-за чего в будущем ему могут не предложить акционные вклады или повышенные ставки.

Вместе с тем некоторые договоры не предполагают досрочного снятия денег без серьезных оснований. Глушкова посоветовала внимательно изучать условия сделки, уточнять детали у банка и следить за датой окончания срока вклада. Более того, она рекомендовала снимать средства не раньше следующего дня после закрытия вклада, так как обращение в день окончания срока банк может рассмотреть как досрочное расторжение.

Ранее средняя доходность банковских вкладов на сроки от 3 до 12 месяцев в России опустилась ниже 14,5% годовых. В январе прошлого года средние ставки по вкладам достигали 21,2%. За 12 месяцев этот показатель снизился примерно на 6,7 процентных пункта, тогда как ключевая ставка – на 5%.

Российские банки стали снижать доход по вкладам

