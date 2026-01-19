Форма поиска по сайту

19 января, 09:19

Мэр Москвы

Собянин рассказал о развитии московской сети водоснабжения и водоотведения

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 290 километров водоснабжения и водоотведения реконструировали и возвели в Москве в 2025 году. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"Без надежной коммунальной инфраструктуры невозможно развитие города. Кроме того, новые сети создают резерв мощностей на будущее", – написал он.

По словам мэра столицы, в прошлом году в городе построили около 180 километров сетей, а реконструировали и отремонтировали более 110 километров. В частности, специалисты обновили сети на Волгоградском проспекте и Щелковском шоссе в рамках комплексного благоустройства.

Строительство и реконструкция сетей проходят при помощи бестраншейных технологий, что уменьшает число земляных работ. При этом чаще всего для прокладки новых сетей специалисты используют метод горизонтально-направленного бурения и щитовой проходки, а для реконструкции – технологию "труба в трубе", когда новую трубу протягивают внутрь существующей, а старая становится "футляром".

В строительстве и реконструкции сетей также применяются российские материалы. Полиэтиленовые и стеклопластиковые трубы обладают повышенной прочностью и меньше накапливают отложения.

Ранее специалисты обновили сети водоотведения на территории музея-заповедника "Коломенское". Также были проложены и новые сети, благодаря которым будет возможно подключить объекты инфраструктуры музея-заповедника к централизованной системе канализации. Общая протяженность проложенных и реконструированных сетей составила 2,48 километра.

мэр Москвыгород

