22 апреля, 07:30Транспорт
Навигатор будет показывать сигналы светофоров в Москве
Московским водителям будут подсказывать, когда на перекрестке загорится красный свет. Навигатор будет рассылать информацию на смартфоны автовладельцев.
Как рассказали в ЦОДД, это должно помочь сделать движение в городе более равномерным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- ЦОДД планирует реализовать 45 дорожных проектов на юге Москвы до конца года
- Эксперт рассказал, как избежать конфликтов на дорогах