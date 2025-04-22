Навигатор будет показывать сигналы светофоров в Москве

Московским водителям будут подсказывать, когда на перекрестке загорится красный свет. Навигатор будет рассылать информацию на смартфоны автовладельцев.

Как рассказали в ЦОДД, это должно помочь сделать движение в городе более равномерным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



