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22 апреля, 07:30

Транспорт

Навигатор будет показывать сигналы светофоров в Москве

Навигатор будет показывать сигналы светофоров в Москве

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Московским водителям будут подсказывать, когда на перекрестке загорится красный свет. Навигатор будет рассылать информацию на смартфоны автовладельцев.

Как рассказали в ЦОДД, это должно помочь сделать движение в городе более равномерным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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