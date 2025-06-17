МИД призвал россиян проявлять повышенную осторожность в зоне конфликта на Ближнем Востоке

В российском МИД просят соблюдать максимальную осторожность тех, кто пока не вылетел из зоны ирано-израильского конфликта. В ведомстве призвали граждан не приближаться к военным объектам, избегать мест массового скопления людей и неукоснительно выполнять указания местных властей.

Официальный представитель МИД Мария Захарова также напомнила, что россияне могут покинуть Иран через погранпереход "Астара" в Азербайджан, а из Баку добраться до России на самолете. Оттуда выполняется около 20 регулярных рейсов в день.

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