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16 июня, 18:15

Происшествия

В МАГАТЭ предупредили о риске радиационного выброса из-за конфликта Израиля и Ирана

В МАГАТЭ предупредили о риске радиационного выброса из-за конфликта Израиля и Ирана

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Военная эскалация на Ближнем Востоке увеличивает вероятность радиационного выброса, предостерегли в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

На ядерном объекте в иранском Исфахане уже повреждены четыре постройки, заявил глава агентства Рафаэль Гросси. Миссия продолжит проверки в Иране, когда позволит ситуация. Пока специалисты остаются в стране, но работа серьезно осложнена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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