В МАГАТЭ предупредили о риске радиационного выброса из-за конфликта Израиля и Ирана

Военная эскалация на Ближнем Востоке увеличивает вероятность радиационного выброса, предостерегли в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

На ядерном объекте в иранском Исфахане уже повреждены четыре постройки, заявил глава агентства Рафаэль Гросси. Миссия продолжит проверки в Иране, когда позволит ситуация. Пока специалисты остаются в стране, но работа серьезно осложнена.

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