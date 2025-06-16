16 июня, 18:15Происшествия
В МАГАТЭ предупредили о риске радиационного выброса из-за конфликта Израиля и Ирана
Военная эскалация на Ближнем Востоке увеличивает вероятность радиационного выброса, предостерегли в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
На ядерном объекте в иранском Исфахане уже повреждены четыре постройки, заявил глава агентства Рафаэль Гросси. Миссия продолжит проверки в Иране, когда позволит ситуация. Пока специалисты остаются в стране, но работа серьезно осложнена.
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