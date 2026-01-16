SCMP: в Сингапуре осудили подростка, который заставил знакомого пить мочу

Фото: depositphotos/JanPietruszka

В Сингапуре осудили подростка, который заставил знакомого пить мочу, сообщил телеканал "360" со ссылкой на South China Morning Post.

В феврале 2023 года 15-летний подросток создал фейковый аккаунт и представился девушкой, чтобы связаться с ровесником. Сначала он задумал розыгрыш, но после перевел общение в романтическое русло. Жертва поверила и следующие 10 месяцев выполняла унизительные поручения, которые давала "девушка".

Например, пострадавший должен был погружать половой орган в масло с острым перцем на две минуты, натираться солью, играть в футбол без одежды, мастурбировать перед камерой и поджигать волосы зажигалкой. Это фиксировалось на видео.

Кроме того, злоумышленник шантажировал потерпевшего – угрожал обнародовать записи среди близких и друзей. Ему удалось собрать 2 450 сингапурских долларов, то есть около 150 тысяч рублей.

Пострадавший обратился в полицию 8 июня 2024 года, а через два дня обвиняемый был задержан. Он признал свою вину в мошенничестве и вымогательстве.

Прокурор указал на то, что жертва действовала под влиянием обмана и веры в отношения и что без манипуляций такие поступки были бы невозможны. Кроме того, судья Кэрол Линг отметила, что поведение злоумышленника было крайне предосудительным и лишенным эмпатии.

Тем не менее был учтен низкий риск рецидива и возможность исправления. Подростка приговорили к 21 месяцу условного срока с комендантским часом, то есть ночью он должен быть дома, и к 110 часам обязательных работ. Помимо этого, родители внесли залог в 5 тысяч сингапурских долларов, примерно 306 тысяч рублей.

Ранее общественный деятель и политолог Вадим Попов заявил, что в России нужно на законодательном уровне признать буллинг экстремистским движением. Для его остановки необходимо ужесточить наказание, так как это "остудит голову потенциальным агрессорам", снизит масштабы травли и сохранит здоровье и жизни людей.

