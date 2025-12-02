Форма поиска по сайту

02 декабря, 06:58

Политика
Законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей за буллинг внесут в Госдуму

В РФ предложили ввести штрафы до 500 тысяч рублей за буллинг

Фото: depositphotos/belchonock

В России предложили ввести административные штафы до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг. Соответствующий законопроект разработали депутаты партии ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким, документ внесут в Госдуму 2 декабря.

Предлагается дополнить КоАП РФ новой статьей, которая будет устанавливать наказание за систематическое унижение чести и достоинства граждан, в том числе в интернете и СМИ. Под травлей предлагается понимать повторяющиеся действия, выраженные в неприличной или иной противоречащей нормам морали форме.

За такое правонарушение граждан могут оштрафовать на сумму от 10 до 50 тысяч рублей, должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, юрлиц – от 100 до 500 тысяч рублей.

По словам Слуцкого, с оскорблениями и издевательствами хотя бы раз сталкивался каждый четвертый школьник. Причем это только те, кто не побоялся рассказать о произошедшем родителям и учителям.

"Дети боятся просить о помощи, ведь в 89% случаев нападки исходят от других учеников, одноклассников или ребят постарше. Неутешительные цифры и по кибербуллингу – 75% детей стали жертвами травли в сети, при этом за год этот показатель вырос на 15%", – приводит ТАСС слова парламентария.

Современные дети подвергаются постоянному психологическому давлению как в школах, так и в интернете. Зачастую обидчики критикуют внешность, хобби, точку зрения.

Предлагаемая инициатива позволит создать действенный правовой инструмент для оперативного пресечения насилия на ранних стадиях, а также будет способствовать формированию культуры нетерпимости к любым формам унижения человеческого достоинства.

Ранее в Общественной палате РФ заявили, что подростки, регулярно совершающие насильственные преступления, должны быть признаны полностью дееспособными через принудительную эмансипацию и нести ответственность по закону наравне со взрослыми.

Эксперты советуют интересоваться жизнью детей, вести с ними доверительные беседы и объяснять правила поведения в Сети, чтобы защитить их от кибербуллинга. Дети и подростки более уязвимы и не всегда могут справиться с нападками незнакомцев самостоятельно, а их психологические травмы и последствия такой травли не менее опасны, чем в реальной жизни.

В Госдуме подготовили законопроект, который поможет защитить детей от буллинга

