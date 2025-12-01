Форма поиска по сайту

01 декабря, 09:47

Политика

В РФ призвали ввести принудительную эмансипацию агрессивных подростков

Фото: 123RF.com/oanwongteerayut

Подростки, регулярно совершающие насильственные преступления, должны быть признаны полностью дееспособными через принудительную эмансипацию и нести ответственность по закону наравне со взрослыми. Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Таким образом он прокомментировал недавнее судебное заседание в Липецкой области, в ходе которого двоих молодых людей 16 и 17 лет приговорили к условному лишению свободы на 2 года за избиение случайного 62-летнего прохожего на улице ради видео в соцсетях. Дело вызвало широкий общественный резонанс. Рыбальченко подчеркнул необходимость ужесточения наказаний за подобные действия.

"Я считаю, целесообразно рассмотреть вопрос о принудительной эмансипации после совершения определенного рода преступлений, связанных с посягательством на жизнь и здоровье человека в частности. Когда подростки фактически не поддаются перевоспитанию, они уже должны отвечать (перед законом. – Прим. ред.) не как дети, а как взрослые", – сказал он в беседе с ТАСС.

Глава комиссии ОП РФ напомнил, что процедура эмансипации несовершеннолетних, доступная для подростков старше 16 лет, в настоящее время является добровольной. Однако, по его мнению, в случаях, когда подросток не поддается влиянию, следует рассмотреть принудительный вариант.

При этом данная мера не должна применяться сразу, уточнил Рыбальченко, пояснив, что необходимо дать человеку возможность задуматься о своих поступках.

Вместе с тем политик обратил внимание на принимаемые сейчас решительные меры по борьбе с буллингом в отношении взрослых. Пока они в основном ориентированы на подростковую среду.

Однако, вновь сославшись на инцидент в Липецке, Рыбальченко подчеркнул, что буллинг не ограничивается возрастом и может происходить не только с несовершеннолетними.

"В данном случае это тоже проявление буллинга в отношении взрослого и даже пожилого человека, который фактически не может оказать сопротивления молодым здоровым ребятам. Они делали это, чтобы потом выложить в соцсетях, прославиться, и в своей среде они "герои", – заметил глава комиссии ОП РФ.

По его мнению, 2 года условно за избиение на камеру, которое привело к повреждениям средней тяжести, является не слишком серьезным наказанием, которое вряд ли остановит других подростков от подобных действий.

Ранее в Москве 16-летний молодой человек не менее двух раз ранил ножом охранника торгового центра на Ореховом бульваре. По предварительным данным, это произошло, когда телохранитель сделал замечание мальчику.

Потерпевшему своевременно оказали помощь и госпитализировали. В тот же день полицейские установили местонахождение подростка. Во время задержания он ранил двух правоохранителей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому предъявили обвинения, свою вину он не признал.

СК России сообщил о 14 тысячах преступлений подростков за последние 9 месяцев

