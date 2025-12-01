01 декабря, 09:47Политика
В РФ призвали ввести принудительную эмансипацию агрессивных подростков
Фото: 123RF.com/oanwongteerayut
Подростки, регулярно совершающие насильственные преступления, должны быть признаны полностью дееспособными через принудительную эмансипацию и нести ответственность по закону наравне со взрослыми. Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Таким образом он прокомментировал недавнее судебное заседание в Липецкой области, в ходе которого двоих молодых людей 16 и 17 лет приговорили к условному лишению свободы на 2 года за избиение случайного 62-летнего прохожего на улице ради видео в соцсетях. Дело вызвало широкий общественный резонанс. Рыбальченко подчеркнул необходимость ужесточения наказаний за подобные действия.
"Я считаю, целесообразно рассмотреть вопрос о принудительной эмансипации после совершения определенного рода преступлений, связанных с посягательством на жизнь и здоровье человека в частности. Когда подростки фактически не поддаются перевоспитанию, они уже должны отвечать (перед законом. – Прим. ред.) не как дети, а как взрослые", – сказал он в беседе с ТАСС.
Глава комиссии ОП РФ напомнил, что процедура эмансипации несовершеннолетних, доступная для подростков старше 16 лет, в настоящее время является добровольной. Однако, по его мнению, в случаях, когда подросток не поддается влиянию, следует рассмотреть принудительный вариант.
При этом данная мера не должна применяться сразу, уточнил Рыбальченко, пояснив, что необходимо дать человеку возможность задуматься о своих поступках.
Вместе с тем политик обратил внимание на принимаемые сейчас решительные меры по борьбе с буллингом в отношении взрослых. Пока они в основном ориентированы на подростковую среду.
Однако, вновь сославшись на инцидент в Липецке, Рыбальченко подчеркнул, что буллинг не ограничивается возрастом и может происходить не только с несовершеннолетними.
"В данном случае это тоже проявление буллинга в отношении взрослого и даже пожилого человека, который фактически не может оказать сопротивления молодым здоровым ребятам. Они делали это, чтобы потом выложить в соцсетях, прославиться, и в своей среде они "герои", – заметил глава комиссии ОП РФ.
По его мнению, 2 года условно за избиение на камеру, которое привело к повреждениям средней тяжести, является не слишком серьезным наказанием, которое вряд ли остановит других подростков от подобных действий.
Ранее в Москве 16-летний молодой человек не менее двух раз ранил ножом охранника торгового центра на Ореховом бульваре. По предварительным данным, это произошло, когда телохранитель сделал замечание мальчику.
Потерпевшему своевременно оказали помощь и госпитализировали. В тот же день полицейские установили местонахождение подростка. Во время задержания он ранил двух правоохранителей.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому предъявили обвинения, свою вину он не признал.
