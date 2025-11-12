Полиция проводит проверку после нападения ученика на педагога в школе на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители совместно с инспектором по делам несовершеннолетних проводят проверку после того, как школьник напал на учителя в образовательном учреждении, расположенном на юге Москвы. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Ранее к полицейским обратилась женщина, которая рассказала о нанесенных ей травмах. Выяснилось, что между потерпевшей и мальчиком 2009 года рождения в школе произошел конфликт, в результате которого педагог пострадала.

В настоящее время ребенок с законными представителями приглашен в отделение полиции для разбирательства. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

В департаменте образования Москвы назвали поведение ученика 10-го класса недопустимым, а также противоречащим "нормам морали, нравственности и закона". В ведомстве рассказали, что мальчик во время перемены дождался, когда педагог выйдет из класса, забрал со стола тетради и убрал их к себе в портфель.

Когда учитель вернулась, она потребовала вернуть стопку на место, однако вместо этого школьник начал бить ее по голове. Сейчас школа проводит внутреннее расследование. Учитель после произошедшего была доставлена в больницу. Планируется рассмотрение вопроса об исключении мальчика из образовательного учреждения.