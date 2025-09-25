Мальчик получил ножевое ранение при конфликте в иркутской школе

Фото: телеграм-канал "МВД38"

Мальчик получил ножевое ранение в результате конфликта учеников в школе, расположенной в городе Зиме Иркутской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительной информации, инцидент с участием двух учеников 8-го класса произошел утром 25 сентября. Пострадавшего подростка доставили в Зиминскую городскую больницу, где оказали медпомощь. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности, добавили в областном следственном управлении СК России.

