Ранивший ножом охранника и полицейских на юге Москвы подросток не признал вину

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Напавший на трех человек в Москве подросток не признал вину по делу о покушении на убийство, а также о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

В настоящее время злоумышленнику уже предъявлено обвинение. 25 ноября следователи направят в Чертановский районный суд Москвы ходатайство о его аресте.

Инцидент произошел 23 ноября. 16-летний молодой человек не менее двух раз ранил ножом охранника торгового центра на Ореховом бульваре. По предварительным данным, телохранитель сделал замечание мальчику.

Потерпевшему своевременно оказали помощь и госпитализировали. В тот же день полицейские установили местонахождение подростка. Во время задержания он ранил двух правоохранителей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого проверяют на причастность к совершению других преступлений на территории столичного региона.