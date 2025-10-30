Мужчину задержали за применение насилия к полицейскому в Лианозово

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина в подъезде на улице Псковской, отказываясь выполнять законные требования полицейских, применил в отношении них насилие. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Нападавший был задержан. Против мужчины заведено уголовное дело, ему предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти.

В ходе допроса он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ранее в Подмосковье был задержан подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудника Росгвардии. По информации следствия, в Краснопахорском районе ТиНАО росгвардеец остановил молодого человека по подозрению в распространении наркотиков. Во время проверки документов мужчина напал на правоохранителя и несколько раз ударил его ножом, после чего скрылся.