Подозреваемый в нападении на росгвардейца задержан в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московской области задержали подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника Росгвардии. Об этом заявило столичное управление СК в телеграм-канале.

По данным следствия, подозреваемым оказался молодой человек 2005 года рождения. В ближайшее время его доставят в подразделение СК по Москве, где следователи приступят к его допросу.

19 октября в Краснопахорском районе ТиНАО росгвардеец остановил молодого человека по подозрению в распространении наркотиков. Во время проверки документов мужчина напал на правоохранителя и несколько раз ударил его ножом, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают медпомощь.

