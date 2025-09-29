Второе дело возбуждено после нападения экс-студента на техникум в Архангельске

Фото: телеграм-канал "Следственное управление СК России по Архангельской области"

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после нападения отчисленного студента на сотрудников техникума строительства и городского хозяйства в Архангельске, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Установлено, что из-за ненадлежащего оказания услуг сотрудником частной охранной организации (ЧОП), работавшей на основании контракта с учебным заведением, вооруженный молодой человек беспрепятственно проник в техникум и ранил двух работников. К настоящему моменту пострадавшие прооперированы и находятся в медучреждениях.

В местной прокуратуре уточнили, что в момент ЧП на входе в здание не было рамки металлоискателя. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося, допрашивают свидетелей и собирают доказательства.

При этом задержанный за нападение юноша сам отчислился из техникума, рассказал в беседе с РИА Новости исполняющий обязанности министра образования региона Евгений Мелехин.

"Он поступил, у него были долги. Он не сдал переходные экзамены. Ему было дано время, чтобы он эти экзамены сдал, но к началу нового учебного года он этого не сделал. Он взял с сентября 2024 года академический отпуск. В январе текущего года он пришел в учреждение, в техникум, и восстановился на 1-й курс, не сдав долги", – рассказал собеседник агентства.

Мелехин уточнил, что в апреле 2025 года, когда юноше исполнилось 18 лет, он написал заявление об отчислении по собственному желанию. Кроме того, добавил министр, в техникуме во время учебы знали о замкнутости молодого человека, он был на особом учете.

В свою очередь, RT связался с одним из студентов, который вместе с друзьями задержал нападавшего. Уточняется, что 17-летний Виталий стоял на улице около учреждения, когда увидел бывшего студента с ножом.

"Мы услышали крики, заметили его и парней, которые бегут за ним. Они говорят нам, что он ножом то ли пырнуть хотел кого-то, то ли еще что-то. Мы побежали за ним, он стоял отдыхал и потом дальше побежал", – рассказал он.

Когда им с другом удалось догнать напавшего, они сказали ему бросить нож, и тот послушался. Вместе с оружием он выбросил тактические перчатки. Сопротивления молодой человек при этом не оказывал и выглядел спокойным, уточнил собеседник журналистов.

"Я никогда его раньше не видел. Сегодня (29 сентября 2025 года. – Прим. ред.) увидел его в первый раз, не знаю его <...> Я спросил его: "Зачем ты это сделал?" Он сказал: "Меня отчислили, они сломали всю жизнь", – уточнил Виталий.

О нападении на техникум стало известно 29 сентября. Как выяснили СМИ, бывший студент мог сделать это из мести за отчисление.

Юноша ворвался в образовательное учреждение и ударил ножом двух преподавательниц. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений. Молодого человека задержали студенты и позже передали правоохранителям.