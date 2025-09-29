Гардеробщик получил ножевое ранение при нападении на колледж в Архангельске

Фото: arh.sledcom.ru

Гардеробщик, по предварительной информации, получил ножевое ранение при нападении бывшего студента на колледж в Архангельске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ Следственного комитета России по региону.

"Информация проверяется", – добавляется в сообщении.

По данным RT, молодой человек также ранил двух женщин – преподавательниц. У одной было зафиксировано проникающее ранение груди, у второй – плеча.

"Cудя по всему, на одну из них он напал со спины, либо когда женщина пыталась увернуться", – уточняется в сообщении СМИ.

Задержать нападавшего удалось студентам. По информации РИА Новости, злоумышленник был в маске, во время происшествия не пострадал.

О том, что ранее отчисленный студент колледжа в Архангельске напал с ножом на его сотрудников, стало известно в понедельник, 29 сентября. Пострадавшие женщины были госпитализированы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений".

