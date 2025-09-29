Отчисленный студент колледжа в Архангельске напал с ножом на его сотрудников

Фото: телеграм-канал "Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО"

Бывший студент колледжа в Архангельске напал с ножом на его сотрудников. В результате пострадали два человека, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Установлено, что злоумышленник ударил ножом двух работников техникума, пострадавшие женщины госпитализированы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия и действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента.

В настоящий момент 18-летний подозреваемый задержан. По предварительной информации, ранее он был отчислен из колледжа. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений".

