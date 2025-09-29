Месть могла стать причиной нападения экс-студента на техникум в Архангельске

Фото: телеграм-канал "Следственное управление СК России по Архангельской области"

Бывший студент, напавший на техникум в Архангельске, мог сделать это из мести за отчисление, рассказали телеканалу "360" учащиеся образовательного учреждения.

По словам одной из собеседниц СМИ, Артемий учился на втором курсе, а его исключению могла посодействовать преподаватель по русскому языку. За ночь до нападения тот, предположительно, выпил, после чего "пришел по ее душу".

"Пришел с ножом и в маске", – поделилась студентка.

Однако одногруппники бывшего учащегося рассказали телеграм-каналу SHOT, что он готовился к атаке еще до отчисления, передает Life.ru.

По их словам, Артемий в прошлом году создал в "Майнкрафте" виртуальное здание, которое повторяло архитектуру техникума, и убивал во время игры фигуры учащихся. Иногда он вел прямые эфиры.

Согласно некоторым данным, в рюкзаке напавшего обнаружили два ножа, но воспользоваться он успел только одним. Во время учебы Артемий вел себя замкнуто и не имел много друзей. Его отец работает тренером – конструктором моделей ракет и пытался увлечь этим сына, в какой-то момент он достиг в этом успехов.

Артемий не состоял на учете в полиции, рассказали в ведомстве РИА Новости. Дело поставлено на контроль прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа, сообщили в пресс-службе надзорного органа. На место происшествия выезжал прокурор Архангельска.

Ведомство организовало проверку, в ходе которой будет дана оценка всем обстоятельствам случившегося, а также причинам и условиям, которые этому способствовали. Кроме того, будет проверено обеспечение безопасности учащихся и полнота мер, принятых администрацией организации по ограничению беспрепятственного доступа третьих лиц в здание.

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

О том, что ранее отчисленный студент колледжа в Архангельске напал с ножом на его сотрудников, стало известно в понедельник, 29 сентября. Пострадали две преподавательницы, они были госпитализированы. Предварительно, ранения также получил гардеробщик.

У одной из пострадавших женщин зафиксировано проникающее ранение груди, у второй – плеча. На одну из них молодой человек мог напасть со спины. Задержать Артемия смогли студенты.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений".

