29 сентября, 12:50Происшествия
Месть могла стать причиной нападения экс-студента на техникум в Архангельске
Фото: телеграм-канал "Следственное управление СК России по Архангельской области"
Бывший студент, напавший на техникум в Архангельске, мог сделать это из мести за отчисление, рассказали телеканалу "360" учащиеся образовательного учреждения.
По словам одной из собеседниц СМИ, Артемий учился на втором курсе, а его исключению могла посодействовать преподаватель по русскому языку. За ночь до нападения тот, предположительно, выпил, после чего "пришел по ее душу".
"Пришел с ножом и в маске", – поделилась студентка.
Однако одногруппники бывшего учащегося рассказали телеграм-каналу SHOT, что он готовился к атаке еще до отчисления, передает Life.ru.
По их словам, Артемий в прошлом году создал в "Майнкрафте" виртуальное здание, которое повторяло архитектуру техникума, и убивал во время игры фигуры учащихся. Иногда он вел прямые эфиры.
Согласно некоторым данным, в рюкзаке напавшего обнаружили два ножа, но воспользоваться он успел только одним. Во время учебы Артемий вел себя замкнуто и не имел много друзей. Его отец работает тренером – конструктором моделей ракет и пытался увлечь этим сына, в какой-то момент он достиг в этом успехов.
Артемий не состоял на учете в полиции, рассказали в ведомстве РИА Новости. Дело поставлено на контроль прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа, сообщили в пресс-службе надзорного органа. На место происшествия выезжал прокурор Архангельска.
Ведомство организовало проверку, в ходе которой будет дана оценка всем обстоятельствам случившегося, а также причинам и условиям, которые этому способствовали. Кроме того, будет проверено обеспечение безопасности учащихся и полнота мер, принятых администрацией организации по ограничению беспрепятственного доступа третьих лиц в здание.
По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
О том, что ранее отчисленный студент колледжа в Архангельске напал с ножом на его сотрудников, стало известно в понедельник, 29 сентября. Пострадали две преподавательницы, они были госпитализированы. Предварительно, ранения также получил гардеробщик.
У одной из пострадавших женщин зафиксировано проникающее ранение груди, у второй – плеча. На одну из них молодой человек мог напасть со спины. Задержать Артемия смогли студенты.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений".