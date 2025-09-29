Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 12:50

Происшествия

Месть могла стать причиной нападения экс-студента на техникум в Архангельске

Фото: телеграм-канал "Следственное управление СК России по Архангельской области"

Бывший студент, напавший на техникум в Архангельске, мог сделать это из мести за отчисление, рассказали телеканалу "360" учащиеся образовательного учреждения.

По словам одной из собеседниц СМИ, Артемий учился на втором курсе, а его исключению могла посодействовать преподаватель по русскому языку. За ночь до нападения тот, предположительно, выпил, после чего "пришел по ее душу".

"Пришел с ножом и в маске", – поделилась студентка.

Однако одногруппники бывшего учащегося рассказали телеграм-каналу SHOT, что он готовился к атаке еще до отчисления, передает Life.ru.

По их словам, Артемий в прошлом году создал в "Майнкрафте" виртуальное здание, которое повторяло архитектуру техникума, и убивал во время игры фигуры учащихся. Иногда он вел прямые эфиры.

Согласно некоторым данным, в рюкзаке напавшего обнаружили два ножа, но воспользоваться он успел только одним. Во время учебы Артемий вел себя замкнуто и не имел много друзей. Его отец работает тренером – конструктором моделей ракет и пытался увлечь этим сына, в какой-то момент он достиг в этом успехов.

Артемий не состоял на учете в полиции, рассказали в ведомстве РИА Новости. Дело поставлено на контроль прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа, сообщили в пресс-службе надзорного органа. На место происшествия выезжал прокурор Архангельска.

Ведомство организовало проверку, в ходе которой будет дана оценка всем обстоятельствам случившегося, а также причинам и условиям, которые этому способствовали. Кроме того, будет проверено обеспечение безопасности учащихся и полнота мер, принятых администрацией организации по ограничению беспрепятственного доступа третьих лиц в здание.

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

О том, что ранее отчисленный студент колледжа в Архангельске напал с ножом на его сотрудников, стало известно в понедельник, 29 сентября. Пострадали две преподавательницы, они были госпитализированы. Предварительно, ранения также получил гардеробщик.

У одной из пострадавших женщин зафиксировано проникающее ранение груди, у второй – плеча. На одну из них молодой человек мог напасть со спины. Задержать Артемия смогли студенты.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений".

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика