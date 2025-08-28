Суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейских в Москве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд отправил в СИЗО мужчину 1999 года рождения, который напал с ножом на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, которая контролирует расследование дела.

Мужчина кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ "Жилищник", а затем напал с ножом на правоохранителей 27 августа. Инцидент произошел у АЗС на Щелковском шоссе.

Злоумышленника удалось обезвредить и задержать. Им оказался иностранный гражданин. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских.

Мужчина признал свою вину и объяснил, почему совершил преступление. По данным СМИ, мотивом могла стать ненависть к полиции.

