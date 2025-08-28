28 августа, 15:16Происшествия
СК предъявил обвинение напавшему на столичных полицейских мужчине
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следственный комитет предъявил обвинение мужчине, напавшему на сотрудников полиции в Москве, сообщила пресс-служба управления ведомства по столице.
Действия злоумышленника подпадают под статью о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, уточнили в СК.
С мужчиной были проведены следственные действия, в ходе которых ему и предъявили обвинение. Во время допроса он признал свою вину и объяснил мотивы преступления.
В результате правоохранители направили ходатайство об аресте в Преображенский районный суд Москвы. Сейчас расследование дела продолжается.
Нападение произошло 27 августа. Мужчина кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ "Жилищник", а затем напал с ножом на сотрудников полиции.
По данным МВД, никто из правоохранителей не пострадал. СМИ предположили, что мотивом могла стать ненависть к полиции.
Злоумышленника, оказавшегося иностранным гражданином, оперативно задержали у одного из домов на Щелковском шоссе. Его планировали направить на психиатрическую экспертизу.
