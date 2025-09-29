Одна из пострадавших при нападении на техникум в Архангельске попала в реанимацию

Фото: телеграм-канал Baza

Одна из пострадавших при нападении экс-студента на техникум строительства и городского хозяйства в Архангельске попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Ее уже прооперировали, заявил губернатор региона Александр Цыбульский.

"Сразу после инцидента на место оперативно прибыли две бригады скорой, которые оказали первую помощь пострадавшим и обеспечили их срочную госпитализацию", – написал он в своем телеграм-канале.

Вторая пострадавшая была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Она находится в операционной. Цыбульский подчеркнул, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

"Надеемся на скорейшее выздоровление педагогов", – указал он.

На месте инцидента продолжает работать оперативно-следственная группа, учебный процесс в техникуме продолжается в штатном режиме.

В свою очередь, местная прокуратура заявила ТАСС, что в момент ЧП на входе в техникум не было рамки металлоискателя.

Бывший студент напал на колледж в Архангельске в понедельник, 29 сентября. По предварительной информации, он мог сделать это из мести за отчисление.

Нападавший ворвался в учебное заведение и ударил ножом двух преподавательниц. Также, по предварительной информации, был ранен гардеробщик.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений". Молодого человека задержали студенты и позже передали сотрудникам правоохранительных органов.

