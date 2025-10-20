В Москве возбуждено дело по факту нападения на сотрудника Росгвардии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

По данным следствия, 19 октября в Краснопахорском районе ТиНАО росгвардеец остановил молодого человека по подозрению в распространении наркотиков. Во время проверки документов мужчина напал на правоохранителя и несколько раз ударил его ножом, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают медпомощь.

Следователи уже установили личность злоумышленника. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление его местонахождения и задержание.

Ранее в столице задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на таксиста. Предварительно установлено, что во время поездки в машине он достал из рукава куртки предмет, похожий на нож, и направил на водителя, потребовав остановить авто. После того как таксист припарковался, злоумышленник заставил его покинуть машину, пересел на место водителя и уехал.