Мужчина ранил ножом двоих человек в ходе уличного конфликта на Арбате

Фото: 77.мвд.рф

Полицейские задержали подозреваемого в нападении на двоих мужчин на улице Арбат. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по столице Владимир Васенин, слова которого приводятся на сайте ведомства.

Правоохранители установили, что задержанный в ходе ссоры ударил ножом одного из участников конфликта, нанеся ему множественные ранения. Второй мужчина получил несколько порезов.

О случившемся полиции сообщил очевидец, после чего оперативно приехавшие сотрудники произвели задержание. Им оказался ранее судимый 49-летний житель Москвы. В ходе операции у него изъяли нож, а пострадавших госпитализировали. По заключению медиков, здоровью одного из них, 30-летнего мужчины, причинен тяжкий вред.

Как уточнил Васенин, по данному факту следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд отправил подозреваемого под стражу.

"Степень тяжести вреда здоровью, причиненного второму пострадавшему, устанавливается. По результатам экспертизы будет принято дополнительное процессуальное решение", – заключил представитель ведомства.

Ранее сотрудники полиции в Клину задержали женщину, подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью своему мужу. Мужчина 1990 года рождения был доставлен в больницу с телесными повреждениями. Правоохранители установили, что ранение нанесла супруга во время ссоры. Подозреваемой предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".