30 сентября, 13:17

Происшествия

Мужчина смертельно ранил замглавы филиала банка в столице

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали в Москве мужчину, который смертельно ранил заместителя руководителя филиала банка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По данным пресс-службы столичного управления Следственного комитета России, 30 сентября в отделении банка на Автозаводской улице сотрудник нанес ножевое ранение начальнице. В результате женщина погибла на месте происшествия.

В ближайшее время злоумышленника доставят в подразделение ведомства, где его допросят следователи. В связи со случившимся заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").

Ранее в волгоградском Камышине было найдено тело федерального судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами. Подозреваемый в преступлении задержан. По данным следствия, он занимается коммерческой деятельностью.

Мужчина подозревается в убийстве, совершенном с особой жестокостью, а также незаконном хранении огнестрельного оружия. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

"Московский патруль": суд вынес приговор мужчине, убившему двух пенсионеров из-за денег

