30 сентября
Мужчина смертельно ранил замглавы филиала банка в столице
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали в Москве мужчину, который смертельно ранил заместителя руководителя филиала банка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
По данным пресс-службы столичного управления Следственного комитета России, 30 сентября в отделении банка на Автозаводской улице сотрудник нанес ножевое ранение начальнице. В результате женщина погибла на месте происшествия.
В ближайшее время злоумышленника доставят в подразделение ведомства, где его допросят следователи. В связи со случившимся заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").
Ранее в волгоградском Камышине было найдено тело федерального судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами. Подозреваемый в преступлении задержан. По данным следствия, он занимается коммерческой деятельностью.
Мужчина подозревается в убийстве, совершенном с особой жестокостью, а также незаконном хранении огнестрельного оружия. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
