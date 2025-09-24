RT: сбежавший от суда экс-чиновник Авакян найден мертвым в туалете генконсульства Армении

Фото: телеграм-канал SHOT

Экс-чиновник Росреестра Борис Авакян, сбежавший от суда, найден мертвым в туалете генконсульства Армении в Санкт-Петербурге, сообщает RT со ссылкой на источник.

По информации СМИ, Авакян скрылся, когда суд ушел выносить решение, якобы он попросился выйти, чтобы покурить, после чего сбежал. На родине, в Армении, его разыскивают за незаконное пересечение границы и отмывание денег.

При этом, по данным следствия, в августе 2025 года Авакян заключил контракт на участие СВО, чтобы избежать ареста по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей. Дело приостановили и отменили меру пресечения, но Авакян скрывался от участия в спецоперации.

По предварительным данным, в туалете генконсульства он прятался. Причины смерти при этом не уточняются.

Ранее в Московском регионе, недалеко от леса, обнаружили тело генерального директора АО "НПК "Химпроминжиниринг" Александра Тюнина. По предварительной версии, он покончил с собой, рядом с ним якобы была найдена предсмертная записка, в которой Тюнин написал, что "устал бороться с депрессией".

