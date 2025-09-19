ТАСС: тело гендиректора "Химпроминжиниринга" найдено в Подмосковье

Фото: телеграм-канал SHOT

Тело генерального директора АО "НПК "Химпроминжиниринг" Александра Тюнина нашли возле дороги недалеко от леса в Московском регионе, сообщили ТАСС в оперативных службах.

По предварительной версии, он покончил с собой. По данным СМИ, рядом с погибшим была найдена предсмертная записка, в которой Тюнин написал, что пошел на такой поступок, поскольку "устал бороться с депрессией".

Ранее стало известно, что блогер Ната Лайм покончила с собой, это подтвердил ее муж. Она прославилась благодаря развлекательным роликам на YouTube-канале, число подписчиков приблизилось к 2 миллионам, однако в конце 2021 года она перестала выпускать видео.

Фолловеры отмечали, что до исчезновения из соцсетей Лайм рассталась со своим возлюбленным, что могло стать причиной суицида. При этом близкий друг девушки заявил, что на самом деле смерть произошла из-за несчастного случая.

