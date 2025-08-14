Блогер Ната Лайм совершила суицид

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/НАТА ЛАЙМ

Инфлюенсер Ната Лайм покончила с собой. Это подтвердил муж девушки, передает журнал Super.

Ната Лайм прославилась благодаря развлекательным роликам на YouTube-канале. Блогеру был 31 год. Число подписчиков близилось к 2 миллионам, но в конце 2021 года она перестала выпускать видео, затем постепенно пропала из медиапространства.

Подписчики предположили, что у блогера депрессия. Кроме того, фолловеры отмечали, что до исчезновения из социальных сетей Лайм рассталась со своим возлюбленным. По мнению аудитории, именно это могло стать причиной суицида.

В свою очередь, близкий друг девушки опроверг информацию о суициде. В личном блоге он заявил, что смерть произошла из-за несчастного случая.

Ранее суд заочно приговорил блогера Илью Варламова (признан в РФ иноагентом) к 8 годам колонии по делу о фейках. Суд также назначил ему штраф в размере 99,5 миллиона рублей и запретил администрировать сайты в течение четырех лет.