Фото: телеграм-канал "ТИПИЧНЫЙ СОЧИ"

Мужчина покончил с собой В Skypark Sochi 21 июля, рассказали в пресс-службе парка.

"Это событие стало для нас большим потрясением", – сказано в сообщении.

Администрация добавила, что сотрудничает с МЧС и другими компетентными органами, которые принимают участие в разборе данного происшествия. Ведутся все необходимые работы.

Парк выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Территориальный следственный отдел СК РФ проводит проверку по факту произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что инцидент произошел около 14:00 по московскому времени. В Skypark Sochi дополнительно отметили, что мост 21 июля закрыт по техническим причинам.

Ранее сообщалось, что бывший профессор МГУ, которого обманули более чем на 50 миллионов рублей, покончил с собой. Мошенники убедили экс-профессора перевести накопления на якобы безопасный счет, а затем продать две квартиры и передать им вырученные за них деньги.

Тело мужчины нашли загородом, незадолго до смерти он виделся с другом. Тот рассказал, что ученый говорил о проблемах и выглядел расстроенным. В личных вещах погибшего была найдена копия постановления о возбуждении уголовного дела.

