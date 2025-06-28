Полиция Японии ведет следствие по делу о смерти россиянки в Осаке

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Полиция Японии ведет следствие по делу о смерти гражданки России в префектуре Осака, сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ.

По предварительной информации, 50-летняя россиянка была найдена мертвой в японском городе Осака в квартире, где она проживала одна. На лице и теле женщины обнаружены следы побоев и кровоподтеки.

Представители генконсульства РФ подчеркнули, что им удалось связаться с полицией, где им подтвердили информацию о гибели россиянки. Сейчас ведется следствие, полиция не исключает убийство женщины.

Также СМИ сообщают, что в полицию обратился муж женщины. Отмечается, что он проживает отдельно и не мог связаться с женой несколько дней.

Ранее в Сальвадоре сотрудники полиции обнаружили 29-летнюю россиянку с огнестрельным ранением. Позже она скончалась в больнице.

Следователи выяснили, что россиянка оказывала в Сальвадоре эскорт-услуги. По делу об убийстве задержан мужчина по имени Эрвин Лагос Андраде.