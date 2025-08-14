Тело федерального судьи в Камышине было найдено с огнестрельными ранами

Фото: телеграм-канал SHOT

В волгоградском Камышине было найдено тело федерального судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Подозреваемый в преступлении задержан. По данным следствия, он занимается коммерческой деятельностью.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Камышина", – говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчину подозревают в убийстве, совершенном с особой жестокостью, а также незаконном хранении огнестрельного оружия.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

