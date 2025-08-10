Тела женщины и двух детей обнаружили в квартире в Екатеринбурге

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Свердловской области"

Тела матери и двух детей обнаружены в квартире в Ленинском районе Екатеринбурга. Предварительно, женщина убила их, после чего покончила с собой, сообщил старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.

"Утром 10 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при вскрытии квартиры дома по улице Бардина в городе Екатеринбурге обнаружены тела двоих малолетних детей – 9-летнего мальчика и 3-летней девочки, а также их 49-летней матери", – цитирует его РИА Новости.

Как уточнил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, первые сведения о случившемся поступили от матери женщины, которая является бабушкой детей. По словам родственницы, ее дочь не выходила на связь, и она из-за депрессии может "наломать дров".

При этом осмотр квартиры не показал следов ограбления и хищения ценностей.

Горелых отметил, что мать, которая могла убить своих детей, работала врачом в местной больнице. Семья положительно характеризовалась на учетах в ПДН полиции и на психиатрическом учете не состояла.

"Старший ребенок перешел в третий класс, учился в школе хорошо, младшая девочка ходила в детский сад", – сказал он.

По факту трагедии следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетних.

