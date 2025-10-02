В Москве задержан мужчина, напавший с ножом на таксиста

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Столичные полицейские задержали 35-летнего мужчину, который подозревается в разбойном нападении на таксиста, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, во время поездки пассажир такси достал из рукава куртки предмет, похожий на нож, и направил на водителя, потребовав остановить машину.

Испугавшись, таксист припарковался около одного из домов на Кутузовском проспекте. Затем злоумышленник заставил водителя покинуть автомобиль, пересел на его место и скрылся.

Подозреваемого задержали в Наставническом переулке. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время он арестован.

Ранее в столице сотрудник банка напал с ножом на свою начальницу. В результате женщина погибла на месте, злоумышленника задержали.

Как указали правоохранители, причиной убийства стала личная неприязнь. Напавший свою вину признал и раскаялся, суд отправил его под стражу.