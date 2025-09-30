Убивший начальницу в банке Москвы мужчина обвинил ее в издевательствах

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Константин Топоров, который обвиняется в убийстве начальницы в отделении банка в Москве, совершил преступление из-за издевательств. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на показания задержанного.

"Они издевались надо мной", – сказал злоумышленник.

Мужчина признал свою вину в преступлении. Ожидается, что в ближайшее время его доставят в суд для избрания меры пресечения.

Подозреваемого в убийстве замглавы филиала банка задержали 30 сентября. Инцидент произошел в отделении на улице Автозаводской. Получившая ножевое ранение женщина погибла на месте происшествия.

Как сообщили в прокуратуре, причиной произошедшего стала личная неприязнь. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", которое находится на контроле в ведомстве.