Убивший начальницу в банке Москвы мужчина обвинил ее в издевательствах
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Константин Топоров, который обвиняется в убийстве начальницы в отделении банка в Москве, совершил преступление из-за издевательств. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на показания задержанного.
"Они издевались надо мной", – сказал злоумышленник.
Мужчина признал свою вину в преступлении. Ожидается, что в ближайшее время его доставят в суд для избрания меры пресечения.
Подозреваемого в убийстве замглавы филиала банка задержали 30 сентября. Инцидент произошел в отделении на улице Автозаводской. Получившая ножевое ранение женщина погибла на месте происшествия.
Как сообщили в прокуратуре, причиной произошедшего стала личная неприязнь. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", которое находится на контроле в ведомстве.