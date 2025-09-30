Суд арестовал напавшего на техникум в Архангельске на 2 месяца

Фото: телеграм-канал SHOT

Ломоносовский районный суд арестовал напавшего на преподавателей техникума в Архангельске на 2 месяца, до 28 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Как уточнила пресс-служба регионального управления СК РФ, 18-летнему злоумышленнику убыло предъявлено обвинение в совершении преступления по части 3 статьи 30, подпунктам "а, б, и" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство четырех лиц, одного из них – из хулиганских побуждений, троих – в связи с выполнением общественного долга").

В рамках допроса задержанный признал свою вину частично и объяснил, что напал с ножом на бывшего куратора группы из чувства мести, поскольку она не одобрила его учебный проект, в результате чего у него появилась задолженность по предметам.

При этом следователи установили, что обвиняемый с 2023 года проходил обучение в техникуме и, несмотря на задолженность, был переведен на 2-й курс, однако не закрыл задолженность в установленные сроки и взял академотпуск.

После этого молодой человек продолжил обучение на 1-м курсе, однако пропускал занятия и имел ряд задолженностей. Весной этого года он по собственной инициативе забрал документы из учебного заведения, не сдав студенческий билет, которым воспользовался в день нападения.

Инцидент произошел 29 сентября. Бывший студент ворвался в здание колледжа и ударил ножом двух педагогов. Учащиеся смогли его задержать и передать правоохранителям.

Следствие выяснило, что бывший студент не планировал убийства и хотел напугать преподавателя. Другие помешали ему скрыться с места преступления, из-за чего он ударил их ножом, чтобы покинуть здание.

Кроме того, следователи установили, что техникум охранялся ненадлежащим образом, из-за чего вооруженный молодой человек смог беспрепятственно проникнуть в здание.

