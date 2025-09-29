СМИ: нападение на колледж в Архангельске могло быть спланировано в компьютерной игре

Бывший студент архангельского колледжа напал с ножом на сотрудников учреждения 29 сентября. По предварительной информации, причиной преступления могла стать месть. Подробности – в материале Москвы 24.

"Был замкнут в себе"

Фото: телеграм-канал Baza

Бывший студент Архангельского техникума строительства и экономики напал с ножом на его сотрудников утром 29 сентября. В частности, ранения получили две преподавательницы. По официальным данным, угрозы для их жизни нет. Также проверяется информация о ранении гардеробщика.

Сразу после инцидента на место оперативно прибыли две бригады скорой помощи, подчеркнул губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.





Александр Цыбульский губернатор Архангельской области Сейчас состояние одной пациентки предварительно оценивается как средней степени тяжести, она в операционной. Вторая пациентка уже прооперирована – она пока в тяжелом состоянии в реанимации.

"Безусловно, пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Надеемся на скорейшее выздоровление педагогов", – добавил губернатор региона.

Задержать 18-летнего юношу удалось другим студентам. За такой поступок их уже поблагодарил Александр Цыбульский, а в правительстве пообещали проработать вопрос об их награждении.

Исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Евгений Мелехин сообщил ТАСС, что молодой человек отчислился из колледжа в апреле 2025 года из-за долгов по учебе. При этом заявление он написал сам.

"Студент учился с 2024 года, на первом курсе был. И на конец учебного года у него были задолженности. Соответственно, ему было обозначено время, до которого он должен был сдать свои долги. На начало учебного года, то есть на 1 сентября 2024 года, он задолженности не сдал. И взял академический отпуск. В январе 2025 года он восстановился на первый курс, а в апреле, когда ему исполнилось 18 лет, он написал заявление об отчислении", – рассказал Мелехин.





Евгений Мелехин исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Семья благополучная, но он состоял на учете, не могу сказать где. Был замкнут в себе, спокойный, но на учете у нас состоял, на особом контроле находился. Не только у нас. Все соответствующие органы были информированы.

По факту нападения возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений. В доме у подозреваемого начались обыски, сообщили в СК. Кроме того, подростку проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

При этом в прокуратуре региона рассказали, что на входе в техникум не было рамок металлоискателя. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Сказал, что максимум ему дадут условку"

Фото: телеграм-канал "Следственное управление СК России по Архангельской области"

Нападение на астраханский колледж могло произойти из мести, предположили учащиеся. По словам одной из них, исключению подозреваемого могла поспособствовать преподаватель русского языка. Якобы накануне инцидента парень выпил, а затем "пришел по ее душу с ножом и в маске".

Артем, который помогал задерживать бывшего студента, рассказал RT, что изначально услышал крик в одном из кабинетов. Оттуда же затем выбежал нападавший.

"В кабинете он ударил ножом учительницу русского языка, а в коридоре дорогу ему преградила наша мастер. Он оттолкнул ее плечом в стену, а потом ударил ножом в грудь", – вспоминает молодой человек.

В этот момент на нем была тряпичная маска с нарисованной челюстью и перчатки. Тем, кто его скрутил, он признался, что пошел на такое из мести, утверждает Артем.





Артем студент, участвовавший в задержании Когда мы его вели обратно в техникум, он сказал, что максимум ему дадут условку, потому что он первоход.

Еще один участник задержания – 17-летний Виталий, рассказал RT, что в момент нападения находился на улице.

"Мы услышали крики, заметили его и парней, которые бегут за ним. Они говорят нам, что он ножом то ли пырнуть хотел кого-то, то ли еще что-то. Мы побежали за ним, он стоял отдыхал и потом дальше побежал", – отметил молодой человек.





Виталий студент, участвовавший в задержании Я никогда его раньше не видел. Сегодня увидел его в первый раз, не знаю его. Я спросил его: "Зачем ты это сделал?" Он сказал: "Меня отчислили, они сломали всю жизнь".

По данным СМИ, молодой человек мог готовиться к нападению заранее. В 2024 году он создал в одной из компьютерных игр точную копию здания техникума, где регулярно устраивал виртуальные расправы над фигурами учащихся, иногда транслируя этот процесс в прямом эфире.

При этом в школьные годы молодой человек увлекался авиамодельным спортом и получал за это грамоты. В 2022 году юноша принимал участие в первенстве города Мирного по авиамодельному спорту и стал победителем, сообщило РИА Новости. В сообществе его школы также размещено фото парня с грамотой и медалями.

