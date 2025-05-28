SHOT: напавший на подростков в Байкальске занимался спортом и висел на доске почета

В Иркутской области подросток напал на своих знакомых на вечеринке: четверо из них погибли, еще несколько человек госпитализированы. После произошедшего молодой человек устроил пожар, в котором погиб сам. Подробности – в материале Москвы 24.

Набросился с ножом

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Иркутской области"

Об убийстве нескольких несовершеннолетних в Байкальске (Иркутская область) стало известно 28 мая. По данным следствия, в ночь на среду компания молодых людей собралась в частном доме в СНТ "Горный Байкал", чтобы отпраздновать день рождения одной из девочек. Позднее, когда часть подростков уже разошлись, 17-летний юноша набросился на оставшихся с ножом.

Нападавший зарезал четверых – им было от 13 до 16 лет, еще четыре человека в возрасте 14–15 лет получили ранения, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Иркутской области. Затем подросток устроил в доме пожар, в котором погиб сам.

Как сообщил глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский, инцидент в СНТ произошел из-за употребления несовершеннолетними алкоголя.

В свою очередь, источники ТАСС в правоохранительных органах уточнили, что нападавший мог решиться на преступление из-за неразделенной симпатии.

"Есть информация со слов свидетельниц, что кто-то из девушек в компании отказал ему (подозреваемому. – Прим. ред.) во взаимности, он после этого разнервничался", – пояснил собеседник агентства.



Новости регионов: трехдневный траур объявлен в Байкальске после гибели подростков

По последним данным, четверо раненых подростков находятся на стационарном лечении. Один из них уже прооперирован, его состояние оценивается как тяжелое, остальных – средней степени тяжести, уточнил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Запланирована эвакуация пострадавших на лечение в Областную детскую клиническую больницу в Иркутск, а также проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров", – добавил помощник министра.

Между тем в Байкальске создали оперштаб, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Кобзев.





Игорь Кобзев губернатор Иркутской области Я сам отец и даже не могу представить, что сейчас чувствуют родители погибших детей. И это – страшно. Ведь чужих детей не бывает. Безусловно, необходимо оказать семьям погибших любую помощь, в том числе с похоронами. В Байкальске в связи с трагедией был объявлен трехдневный траур. Еще раз выражаю самые искренние соболезнования семьям, в которые пришло горе.

В ходе оперативного совещания глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский доложил губернатору, что объем материальной поддержки для семей пострадавших уже установили. Помимо этого, власти сформировали список доноров крови, добавил Темгеневский.

Расследование взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По информации регионального СК, возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, а также вовлечении несовершеннолетних в антиобщественные действия. Следователи осмотрели место происшествия, провели обыск в доме нападавшего и допросили свидетелей и потерпевших.

"Носился как сумасшедший"

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Иркутской области"

В Сети появился видеоролик с вечеринки, где произошло нападение: на кадрах видно, что подростки принесли с собой несколько бутылок разного спиртного. При этом, как рассказала РЕН ТВ мать одной из погибших, дочь звонила ей до происшествия и говорила, что на празднике все в порядке.

"Она один год училась с ним в школе, но она с ним никак не контактировала. Я не знаю, что на него нашло, что он всех поубивал", – отметила женщина.

По некоторым данным, избежать большего количества жертв удалось благодаря одной из девочек, которая притворилась погибшей, а затем смогла сбежать и обратиться за помощью к соседям.

В свою очередь, собеседник RT рассказал, что после произошедшего подросток "носился как сумасшедший".

"Парни пытались с ним поговорить, кричали ему, чтобы он вышел из дома... По словам брата Вероники (одна из спасшихся девочек. – Прим. ред.), когда они приехали к дому, там уже была скорая, но полиции еще не было. Михаил находился в основном доме и не позволял никому туда зайти", – отметил он.

Прибывшие полицейские попытались уговорить нападавшего выйти, но из дома уже пахло горелым, уточнил источник.

"Версия с газовым баллоном, который якобы открыл убийца, пока не подтверждается, и проверяется, был ли взрыв. Никто из детей этого не видел, потому что после нападения он остался в доме один", – указали правоохранители.

Был "нормальным мальчиком"

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Иркутской области"

В целом знакомые юноши характеризуют его положительно: по данным телеграм-канала SHOT, он занимался спортом (вольной борьбой), побеждал на городском турнире, а его фото висело на стенде "Ими гордится школа". Учителя рассказали, что он был вежливым учеником, у которого практически всегда были сделаны уроки и не было проблем с учебой.

Друг подростка в разговоре с РИА Новости также назвал его "нормальным мальчиком", который никогда не дрался и не вступал в конфликты.

"Там видимо сдвинуло что-то. Я даже подумать не мог, что он на такое способен", – подчеркнул он.

В свою очередь, брат нападавшего вовсе заявил о его неспособности на убийство. Кроме того, по словам мужчины, изначально планировалось, что на вечеринке будет присутствовать пять человек, однако впоследствии вместо них пришли другие люди.

"Вот этих всех детей не должно было быть. <...> Моему брату 17 лет, что ему, делать нечего, как с подростками, которым по 13–14 лет таскаться?" – отметил он.

При этом большинство участников вечеринки не сообщали родителям, что планируют пойти туда, выяснил RT. В частности, одна из девочек сказала, что якобы переночует у старшей сестры, а другой юноша заявил о планах остаться у дедушки. В то же время, несмотря на то что почти все собравшиеся учились в одной школе, нападавший не был их одноклассником – потому и сами взрослые не знали его.