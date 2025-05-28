Брат подозреваемого в нападении в Байкальске заявил о его невиновности

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Иркутской области"

Брат подозреваемого в убийстве четырех подростков в Байкальске Иркутской области выразил уверенность, что его родственник невиновен. Об этом он заявил в беседе с РЕН ТВ.

Он отметил, что подростки собрались в доме семьи подозреваемого на празднование дня рождения одного из них. По словам собеседника телеканала, изначально там должны были присутствовать только пять человек, однако пришло больше.

"Дети, которые пришли, их не должно было быть", – сказал мужчина.

Он также назвал своего брата добрым и отзывчивым, добавив, что из-за случившейся трагедии их мать чувствует себя плохо.

Как рассказал РИА Новости одноклассник подозреваемого, парень вел в школе себя адекватно, был дружелюбным и не имел проблем с преподавателями. Он подчеркнул, что и сам с ним дружил.

При этом правоохранительные органы подтвердили ТАСС информацию о том, что загородный дом, где произошла трагедия, принадлежит семье подозреваемого.

Об убийстве подростков в Иркутской области стало известно утром 28 мая. По данным следствия, один из подростков напал на других с ножом, в результате чего погибли четверо человек и еще четверо пострадали. После этого подозреваемый устроил пожар в доме и сам погиб.

В настоящее время четверо подростков находятся на стационарном лечении. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, остальных – средней степени тяжести. При этом еще утром одного из них прооперировали.

Глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский назвал употребление спиртных напитков причиной трагедии. Он также объявил траур в регионе с 28 по 30 мая.

