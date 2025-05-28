Глава Байкальска Темгеневский: погибшие подростки употребляли алкоголь

Фото: телеграм-канал "Следком"

Из-за употребления спиртных напитков произошло преступление, после которого были найдены мертвыми подростки в Иркутской области. Об этом сообщил глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что подозреваемый в совершении преступления был установлен. Темгеневский также выразил соболезнования родственникам погибших. Из-за произошедшего глава Байкальска объявил траур в регионе с 28 по 30 мая.

Пятеро детей погибли и еще четверо пострадали после празднования в частном доме дня рождения одного из подростков. Инцидент произошел в ночь на среду, 28 мая, в Байкальске.

По предварительной информации, один из несовершеннолетних напал с ножом на остальных, после чего устроил пожар и погиб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В связи с этим ЧП создан оперштаб. Отмечается, что ни один из подростков не состоял на учете в КДН.

