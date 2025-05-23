В Москве завершили расследование дела о попытке отравления мужчины слойками с ртутью

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи завершили расследование дела в отношении мужчины, который пытался отравить своего знакомого на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В результате сотрудникам СК удалось собрать доказательства, которые подтверждают причастность мужчины в совершении покушения на убийство. В связи с этим дело обвиняемого в скором времени будет передано в суд.

Инцидент с отравлением произошел в начале февраля в Москве. Двоих мужчин госпитализировали после употребления слоек, в которых они нашли похожие на ртуть серебристые шарики.

Из-за этого была временно закрыта пекарня "Мельница", где мужчины купили слойки. Роспотребнадзор провел в заведении проверку и обнаружил грубые нарушения, в том числе отсутствие документов, подтверждающих качество сырья, а также несоблюдение технологических процессов и отсутствие поточности.

Спустя время СК возбудил дело о покушении на убийство в отношении одного из пострадавших. По версии следствия, мужчина решил отравить своего знакомого на почве ревности. Для этого он смешал ртуть из нескольких градусников в шприце и добавил содержимое в еду приятеля в кафе. Сам злоумышленник сделал вид, что отравился, чтобы избежать подозрений.

Кроме того, во время расследования дела мужчина не раз выдвигал противоречивые версии случившегося, пытаясь представить все случившееся как несчастный случай, стремясь ввести следствие в заблуждение и помешать выявлению истинных обстоятельств дела. Однако затем злоумышленник признал свою вину, раскаялся в содеянном и начал сотрудничать со следствием.

После мужчина был отравлен в СИЗО. При этом пострадавший простил своего знакомого, который извинился перед потерпевшим за то, что пытался отравить его. Злоумышленник также предлагал возместить причиненный вред.

