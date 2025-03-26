Адвокат Ярмуш: избежать наказания "ртутный отравитель" не сможет

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Избежать наказания "ртутный отравитель" не сможет даже после извинений. Об этом заявила в беседе с Москвой 24 адвокат Мария Ярмуш.

Эксперт прокомментировала информацию о том, что москвич простил отравившего его пирожками с ртутью знакомого. По данным материалов дела, отравитель извинился перед потерпевшим и предлагал возместить причиненный вред. Кроме того, злоумышленник полностью признал вину, раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием.

Ярмуш напомнила, что максимальное наказание по статье о покушении на убийство составит 11 лет и 3 месяца. При этом юрист уточнила, что такой вердикт может быть оглашен в том случае, если покушение не было доведено до конца.

Защита злоумышленника, по ее словам, будет настаивать на смягчении приговора. Ярмуш отметила, что адвокаты "ртутного отравителя" уже пытаются это сделать, требуя переквалификации дела на статью "Умышленное причинение тяжких телесных повреждений", по которой ему может грозить до 8 лет.

"Повлиять на смягчение наказания может наличие несовершеннолетних детей, хороших характеристик с места работы и отсутствие судимостей. Поэтому, возможно, судья даст чуть меньший срок, но какой конкретно – сказать сложно", – отметила адвокат, добавив, что минимальный срок по статье об убийстве составляет 6 лет.

Ярмуш считает, что избежать наказания мужчине не удастся даже после примирения сторон, так как речь идет об умышленном преступлении.

"Суд будет решать, в чем был умысел этого человека. То ли он хотел убить своего знакомого, то ли хотел, чтобы он заболел. Следствие установит цель, которую преследовал обвиняемый", – добавила юрист.

Инцидент с отравлением ртутью в Москве произошел в начале февраля. Двое мужчин были доставлены в больницу после употребления слоек, в которых они обнаружили похожие на ртуть серебристые шарики.

В связи с этим была временно закрыта пекарня "Мельница", где мужчины купили слойки. Роспотребнадзор после проведенной там проверки выявил грубые нарушения, в том числе отсутствие документов, подтверждающих качество сырья, несоблюдение технологических процессов и отсутствие поточности.

Спустя время следователи возбудили дело по статье "Покушение на убийство" в отношении одного из пострадавших. По словам мужчины, он решил отравить своего знакомого из ревности. Для этого он смешал ртуть из четырех градусников в шприце и добавил ее в еду приятеля в кафе. Сам он сделал вид, что отравился, чтобы избежать подозрений. В настоящее время злоумышленник арестован.