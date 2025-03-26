Москвич простил отравившего его пирожками с ртутью знакомого

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Москвич простил своего знакомого, который пытался его убить через отравление пирожком со ртутью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В документах указано, что злоумышленник принес свои извинения потерпевшему и предлагал возместить причиненный вред. Обвиняемый полностью признал вину, раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием.

Между тем защита настаивает на переквалификации предъявленного ему обвинения на статью "Умышленное причинение тяжких телесных повреждений".

Кроме того, правоохранители выяснили, что он является сотрудником Московского метрополитена. По месту жительства и работы его характеризуют положительно.

Об инциденте с отравлением ртутью в Москве стало известно 11 февраля. Двое мужчин обнаружили серебристые шарики в слоеных изделиях и были госпитализированы.

В отношении знакомого одного из пострадавших возбудили дело по статье "Покушение на убийство". Он объяснил, что отравил знакомого из ревности, смешав ртуть из четырех градусников в шприце и добавив ее в еду приятеля в кафе. В настоящее время он находится под стражей.

В связи с инцидентом была временно закрыта пекарня "Мельница", где мужчины, предположительно, приобрели продукты. Роспотребнадзор провел проверку и выявил грубые нарушения, в том числе отсутствие документов, подтверждающих качество сырья, несоблюдение технологических процессов и отсутствие поточности.