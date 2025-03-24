Расследование дела о гибели 4 детей под Красноярском из-за отравления дихлофосом завершено

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Расследование уголовного дела о гибели четырех детей под Красноярском из-за отравления дихлофосом завершено. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка СК России.

Отец погибших детей обвиняется по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности четырем лицам". Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

В конце сентября 2024 года семья, проживающая с четырьмя детьми в селе под Красноярском, обратилась в больницу с признаками отравления. Спустя время скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, затем умерли третий и четвертый ребенок.

Следствие установило, что отец погибших детей обработал дом дихлофосом, не соблюдая меры предосторожности, а затем допустил детей в помещение и к приему пищи. В результате компоненты аэрозоля попали в организм несовершеннолетних.

В феврале 2025 года следствие подтвердило смерть четырех детей от инсектицидов. Свою вину отец признал.

В СК заявили, что родители погибших детей ранее были судимы. По словам правоохранителей, отца и мать осудили за кражу в 2007 году, однако преступления они совершали не вместе. В настоящее время эти судимости погашены, уточнили следователи.