Семья из пяти человек отравилась химикатами в Ставропольском крае

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Ставропольскому краю"

Семья, состоящая из пяти человек, отравилась неизвестным химикатом в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел утром 17 марта в одном из частных домов в Новоалександровске. По данным ведомства, семья за день до происшествия обработала подвал ядохимикатом против насекомых.

В пресс-службе СУ СК РФ по региону уточнили, что все члены семьи, в том числе двое малолетних детей, были доставлены в больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья, сопровождавшегося кишечным расстройством. В результате 8-летняя девочка скончалась, а ее 12-летний брат находится в тяжелом состоянии в реанимации.

В связи с этим возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас следователи осматривают место происшествия и назначают необходимые экспертизы.

Прокуратура также начала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований закона о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами, а также о защите прав несовершеннолетних. По результатам будут приняты меры реагирования.

"Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле надзорного ведомства", – уточнили в региональной прокуратуре.

В конце января две семьи, проживающих в частном доме в поселке Истра в Красногорске, отравились после обработки помещений от насекомых инсектицидным средством. По данным прокуратуры Московской области, в медицинское учреждение обратились шесть человек, включая четырех детей.

