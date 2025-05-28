Минздрав: 4 детей находятся на стационарном лечении после ЧП в Иркутской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Иркутской области"

Четверо подростков находятся на стационарном лечении после инцидента в Иркутской области. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, остальных – средней степени тяжести. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

Он рассказал, что бригада центра санитарной авиации в составе реаниматолога и сосудистых хирургов работает в Слюдянской районной больнице.

"Запланирована эвакуация пострадавших на лечение в Областную детскую клиническую больницу в Иркутск, а также проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров", – отметил Кузнецов.

По словам помощника главы ведомства, оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал RT, что на празднике в честь дня рождения, где и произошла трагедия, были молодые люди в возрасте от 13 до 15 лет и девушки – от 14 до 16 лет. Напавшему на подростков было 17 лет.

Как сообщает "Московский комсомолец", одной из причин убийства подростков могла быть ревность. Вероятно, по данным СМИ, предполагаемый убийца приревновал одну из девушек к другому парню.

Пятеро подростков погибли, еще четверо были доставлены в больницу из-за нападения с ножом в Байкальске. Они находились в частном доме в СНТ, когда один из них напал на остальных, после чего устроил пожар и погиб. Тела всех погибших нашли на месте инцидента.

Губернатор региона Игорь Кобзев рассказал, что в Байкальске был создан оперштаб по делу о гибели подростков. Он добавил, что для работы на месте инцидента выехали его заместитель Вячеслав Эглит и зампредседателя правительства региона Валентина Вобликова.

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