Состояние пострадавших при нападении на архангельский техникум стабилизировалось

Фото: телеграм-канал "Следственное управление СК России по Архангельской области"

Преподаватели, пострадавшие при нападении бывшего студента на техникум в Архангельске, находятся в стабильном состоянии. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

Инцидент произошел 29 сентября. Молодой человек ворвался в здание и ударил ножом двух педагогов. Его задержали и передали правоохранителям студенты.

По данным СМИ, мотивом нападавшего могла стать месть за отчисление. При этом в областном министерстве образования уточнили, что юноша отчислился по собственному желанию.

Возбуждены два уголовных дела. Первое – о покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений, второе – об оказании небезопасных услуг. Как выяснили следователи, техникум охранялся ненадлежащим образом, из-за чего вооруженный молодой человек смог беспрепятственно проникнуть в здание.

Бывший студент уже частично признал вину. Следствие будет настаивать на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.