Напавший на педагогов техникума в Архангельске частично признал вину

Фото: телеграм-канал "Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО"

Отчисленный студент, напавший на педагогов в техникуме в Архангельске, частично признал вину, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК РФ.

В настоящий момент он находится в статусе подозреваемого. Следствие будет настаивать на заключении молодого человека под стражу.

О нападении на техникум стало известно 29 сентября. Юноша ворвался в образовательное учреждение и ударил ножом двух преподавательниц. Ранения также мог получить гардеробщик.

Молодого человека задержали студенты и позже передали сотрудникам правоохранительных органов.

Как выяснили СМИ, мотивом нападавшего могла быть месть за отчисление. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений".

Кроме того, установлено, что злоумышленник смог беспрепятственно проникнуть в учебное заведение из-за ненадлежащего качества оказания услуг сотрудниками частной охранной организации. В связи с этим было заведено второе дело по соответствующей статье.

