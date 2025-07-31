Новости регионов: в Уфе рухнула часть расселенного общежития техникума

В Уфе рухнула часть расселенного общежития техникума. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщили МЧС. Установлено, что здание не использовалось с 2024 года, велись работы по подготовке к сносу, газоснабжение было отключено. На месте обрушения работают экстренные службы.

В Бурятии сбор голубики закончился лесным пожаром. Жители развели костер и ушли, плохо потушив его. Лес горит там уже второй день. Его тушат 14 специалистов и 5 единиц техники. Угрозы распространения огня нет.

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