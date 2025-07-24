Новости регионов: ураган с дождем и градом обрушился на Волгоград

Ураган с дождем и градом обрушился на Волгоград. Ветер повалил линии электропередачи и оставил без света несколько районов города, а в соседнем Волжском временно прекратилась подача холодной воды. Водозаборные сооружения остановились из-за отключения электричества. Мощный ветер срывал крыши с домов и вырывал из окон москитные сетки. В порту рухнул погрузочный кран, а урожай оказался под угрозой из-за крупного града.

Тем временем спасатели рекомендовали туристам не посещать вулканы на Камчатке из-за повышенной сейсмической активности. В списке – не только Авачинский вулкан, но и Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Крымский. 20 июля на Камчатке произошла серия мощных землетрясений, пробудивших Авачинский вулкан. В течение двух дней после этого наблюдались выбросы газа и пара на высоту до 300 метров над кратером.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.