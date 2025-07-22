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22 июля, 23:15

Транспорт

Фрагмент шлюза обрушился на Городецком гидроузле в Нижегородской области

Фрагмент шлюза обрушился на Городецком гидроузле в Нижегородской области

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Фрагмент шлюза обрушился во время строительных работ на Городецком гидроузле в Нижегородской области. В результате судоходство пришлось остановить. Как заявили в АТОР, инцидент может иметь серьезные последствия, поскольку через этот гидроузел проходят практически все круизы из Москвы и Санкт-Петербурга к городам на средней Волге.

Из-за ЧП пройти не могут более 40 судов, среди которых и пассажирские теплоходы. Некоторые высадили пассажиров на берег и отправили их автобусами в Нижний Новгород. Круизные компании уже вносят изменения в расписание теплоходов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспортрегионывидеоАлексей Лазаренко

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