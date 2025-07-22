"Мой район. Новости": электробусы начали курсировать между Коммунаркой и Солнцевым

Коммунарку и Солнцево соединил электробусный маршрут № 720. Теперь москвичи могут с комфортом добраться до ГКБ № 17, нескольких школ и крупных торговых центров.

Экологичный транспорт ездит плавно и без шума. Просторные машины оборудованы USB-разъемами для зарядки телефонов. Кроме того, там предусмотрено место для колясок, велосипедов или крупного багажа.

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