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22 июля, 16:15

Транспорт

"Мой район. Новости": электробусы начали курсировать между Коммунаркой и Солнцевым

"Мой район. Новости": электробусы начали курсировать между Коммунаркой и Солнцевым

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Коммунарку и Солнцево соединил электробусный маршрут № 720. Теперь москвичи могут с комфортом добраться до ГКБ № 17, нескольких школ и крупных торговых центров.

Экологичный транспорт ездит плавно и без шума. Просторные машины оборудованы USB-разъемами для зарядки телефонов. Кроме того, там предусмотрено место для колясок, велосипедов или крупного багажа.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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