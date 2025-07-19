"Мой район. Новости": автобусный маршрут ЭМ23 соединил ЗАО И СЗАО

Новый магистральный маршрут соединил Западный административный округ с Северо-Западным. Автобусы ЭМ23 теперь курсируют от станции МЦК Панфиловская до метро "Парк Победы". Общественный транспорт ходит с интервалом менее 10 минут, а до конечной доезжает примерно за полчаса.

Кроме того, маршрут проходит по недавно построенному мосту в районе улицы Мясищева, что позволяет охватить новые жилые кварталы. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".