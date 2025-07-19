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19 июля, 08:35

Транспорт

"Мой район. Новости": автобусный маршрут ЭМ23 соединил ЗАО И СЗАО

"Мой район. Новости": автобусный маршрут ЭМ23 соединил ЗАО И СЗАО

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Новый магистральный маршрут соединил Западный административный округ с Северо-Западным. Автобусы ЭМ23 теперь курсируют от станции МЦК Панфиловская до метро "Парк Победы". Общественный транспорт ходит с интервалом менее 10 минут, а до конечной доезжает примерно за полчаса.

Кроме того, маршрут проходит по недавно построенному мосту в районе улицы Мясищева, что позволяет охватить новые жилые кварталы. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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